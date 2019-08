Real Madrid leent “Japanse Messi” aan Mallorca uit

De Japanse belofte Takefusa Kubo wordt door Real Madrid tot het einde van het seizoen aan reeksgenoot Mallorca uitgeleend. Dat deelden beide clubs donderdag mee.

Real nam de 18-jarige aanvallende middenvelder in juni over van FC Tokio. Bedoeling was dat hij in eerste instantie voor het belofte-elftal zou gaan spelen, maar in de voorbereiding maakte “de Japanse Messi” zoveel indruk, dat hij nu met een een uitleenbeurt beloond wordt.

Ook Barcelona had het talent graag terug in huis gehaald. Kubo speelde al voor “La Masia”, de jeugdacademie van FC Barcelona. Vanwege een berisping en een transferban van de Spaanse voetbalbond moest hij weg bij Barcelona. Terug in Japan brak Kubo door bij FC Tokio. De laatste vier wedstrijden maakte hij vier doelpunten. Begin juni maakte hij zijn debuut in het nationale Japanse elftal.