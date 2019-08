DNA-databank voor vermisten groot succes: al negen verdwijningen opgelost

De DNA-databank voor vermiste personen is een succes. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) iets meer dan een jaar na de oprichting. In negen dossiers kon de databank tot een identificatie leiden, schrijft Gazet van Antwerpen vrijdag.

Sinds 1 juli van vorig jaar werkt het NICC aan de opbouw van een databank voor vermiste personen. In alle verdwijningsdossiers van 2007 tot nu wordt actief DNA-materiaal opgespoord, in de hoop dat die nieuwe informatie alsnog tot een doorbraak kan leiden. Ook in oudere dossiers kan dat gebeuren, op aangeven van de Cel Vermiste Personen van de federale politie en mits goedkeuring van het parket.

Sinds de oprichting van de databank kon het NICC al 78 nieuwe DNA-profielen toevoegen. Het instituut hoopt om in vijf jaar tijd DNA van meer dan driehonderd vermiste personen te kunnen toevoegen.

Dankzij de toevoeging van die nieuwe profielen kon het NICC negen keer tot een identificatie komen. “Dat is een groter succes dan we zelf hadden verwacht, vooral omdat we nog niet zo heel veel profielen hebben”, verklaart Bieke Vanhooydonck van het NICC. “Ter vergelijking: in sommige andere databanken zitten honderdduizenden profielen.”