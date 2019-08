Anuna De Wever gaat klacht indienen na bedreigingen Pukkelpop

Klimaatactiviste Anuna De Wever is van plan samen met enkele andere klimaatjongeren een klacht in te dienen naar aanleiding van de bedreigingen aan hun adres tijdens Pukkelpop. Vorige week donderdag werd De Wever uitgejouwd tijdens ‘Clap for Climate’.

Op de camping hadden enkele jongeren het daarna gemunt op haar tent en die van vriendinnen. Ze zouden verbaal bedreigd zijn en er zou ook met flessen urine zijn gegooid. De Wever wil dit niet zomaar laten passeren. “Dit gaat niet meer over het klimaat, maar over geweld tegen jonge vrouwen”. Eerder had het parket van Limburg gemeld dat het al een gerechtelijk onderzoek had geopend naar het incident.