Braziliaanse president Bolsonaro verwijt Franse collega Macron “kolonialistische mentaliteit” over branden in Amazonewoud

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn Franse collega Emmanuel Macron donderdag “een kolonialistische mentaliteit” verweten. Het is bij Bolsonaro in de verkeerde keel geschoten dat de Franse president opriep om tijdens de bijeenkomst van de G7-landen dit weekend in Biarritz “met spoed te overleggen” over de branden in het Amazonegebied.

In twee opeenvolgende tweets beschuldigde Bolsonaro Macron ervan “een intern probleem van Brazilië en de andere landen in de regio uit te buiten voor persoonlijk politiek gewin” en dat met het nodige gevoel voor sensatie, wat allesbehalve bijdraagt aan een oplossing van het probleem, aldus de Braziliaanse leider.

LEES OOK. 74.000 bosbranden tegelijk in Amazonewoud: hele wereld slaat alarm, Braziliaanse president denkt vooral aan geld

De Braziliaanse regering blijft openstaan voor dialoog, maar dan gebaseerd op objectieve feiten en met wederzijds respect, schreef de extreemrechtse president. “De suggestie van de Franse president om op de G7 de aangelegenheden van het Amazonegebied te bespreken zonder daarbij de regio zelf te betrekken, getuigt van een in de 21ste eeuw voorbijgestreefde kolonialistische mentaliteit”, betoogde hij.

In een adem verweet hij Macron ook dat die op twitter valse foto’s had gepost. Het ging namelijk om een foto van een bosbrand, die genomen is door een fotograaf die in 2003 is overleden.

“Ons huis staat in brand. Letterlijk. Het Amazonegebied, dat de longen vormt van onze planeet en 20 pct van onze zuurstof levert, staat in brand. Dat is een internationale crisis. Leden van de G7, rendez-vous over twee dagen om hier met spoed over te spreken”, zo had de Franse president eerder op Twitter geschreven.