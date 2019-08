Het moest een mooi en sereen moment worden, de ‘begrafenis’ van hond Bo. Maar toen Hilde Soete de hond van haar broer Peter donderdag om 17.30 uur wou begraven, stootte ze op amper een meter diepte op een hoop granaten in haar tuin.

“Toen we zeven jaar geleden de tuin opnieuw aanlegden, hebben we bijna zestig bommen uit de grond gehaald. Ik schrok dus niet toen ik een bom vond”, zegt Hilde. Ze nam de bom in haar handen, maar schoot ...