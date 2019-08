Man sterft nadat lift in peperduur flatgebouw neerstort: “Hij probeerde er nog uit te springen”

Een 30-jarige man is omgekomen in een luxueus appartementsgebouw in Manhattan om het leven gekomen op erg akelige wijze. Hij wilde samen met zes andere mensen de lift uitstappen op het gelijkvloers toen die plots neerstortte. De man kwam vast te zitten en overleefde het niet.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 8.30 uur in een luxueus 23 verdieping tellend appartementsgebouw in Manhattan. De man stapte als tweede uit de lift waar zeven mensen inzaten op het gelijkvloers toen de cabine plots neerstortte. Sam Waisbren (30), die in het gebouw woonde, kwam volgens de politie vast te zitten tussen de liftcabine en de muur. Hij overleefde dat niet. De vijf andere mensen die nog in de lift zaten, kunnen het wel navertellen.

Het fatale incident werd gefilmd door de camera’s in de lobby, getuigt een werknemer van het gebouw. Daarop is te zien hoe de eerste persoon uitstapte en vervolgens tijdens het uitstappen van Waisbren de deuren sloten en de lift begon te dalen. “Je ziet dat meneer Waisbren zijn hand uitsteekt om dat te verhinderen. Maar de lift ging toch verder naar beneden. Hij probeerde er nog uit te springen en kwam toen vast te zitten. Het was als uit een auto springen die nog beweegt.”

Onveilig

Wat het verhaal nog erger maakt, is dat er de voorbije jaren al bijzonder veel problemen geweest zijn met de lift. Jarenlang was het onvoorspelbaar wat er zou gebeuren als je erin stapte, meldt The New York Times. De lift schudde soms, andere keren stopte hij tussen verdiepingen, gingen de deuren niet volledig toe of gingen ze zelfs helemaal niet meer open.

“Ik heb er heel vaak over geklaagd”, zegt Charles Waisbren, de vader van het slachtoffer. “Het was een punt van constante consternatie. En dat in zo’n duur appartementsgebouw. Je zou denken dat ze een veilige omgeving tot stand zouden brengen, maar neen. Ze hebben mijn zoon in de plaats gedood.” Vier maanden geleden zouden de eigenaars van het gebouw nog op de vingers getikt zijn over de haperende lift.