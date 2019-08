Financiën heeft slecht nieuws voor bestuurders: superethanol wordt zwaar belast, en dus heel duur

Veel Belgen keken zich de ogen uit op vakantie in Frankrijk. E85, ook wel superethanol of bio-ethanol genoemd, kost er amper 0,7 euro per liter, tegenover 1,4 euro voor normale benzine. Binnenkort zal E85 ook in ons land aangeboden worden, maar volgens het ministerie van Financiën zal die bij ons niet zo goedkoop zijn. Dat melden de kranten van Sudpresse.

Dat E85 er ook in ons land zal komen, bleek donderdag al. Het Koninklijk Besluit om dat toe te laten is klaar, het wordt op dit moment nog nagelezen door de Raad van State. Maar de vraag die zich dan stelde was of de brandstof ook bij ons zo goedkoop zal zijn. Dat is namelijk afhankelijk van hoeveel accijnzen de regering erop zou heffen. In Frankrijk is dat heel weinig, omdat de regering bio-ethanol er een duwtje in de rug wil geven.

Maar vrijdag blijkt dat voor de helft van de normale prijs tanken in ons land niet mogelijk zal zijn. “Het product zal belast worden op dezelfde manier als benzine”, zegt een woordvoerder van Financiën bij Sudpresse. Dat betekent dat er zeker 60 cent per liter aan accijnzen bijkomen.

“Een snelle schatting: met de btw op de accijnzen erbij komen we in de buurt van 2,2 euro per liter”, zegt Olivier Neirynck van Brafco.

