Russische hulpverleners vrezen besmetting met radioactieve straling: “Niemand zei ons iets”

Er heerst grote vrees bij Russische hulpverleners die de eerste zorgen toegediend hebben aan slachtoffers van radioactieve straling na een explosie in Nyonoksa.

Op 8 augustus kwamen bij de ontploffing van een nucleair aangedreven kruisraket vijf topwetenschappers van het Russische atoomagentschap Rosatom om het leven. Al snel werd de vraag gesteld of het een onschuldige explosie was waarbij geen radioactieve straling vrijkwam - de officiële versie - of dat er toch meer aan de hand was. Wetenschappers stelden toen vast dat er verhoogde waarden gemeten werden, wat erop leek te wijzen dat er toch heel wat mensen blootgesteld waren aan radioactieve straling.

Volgens verpleegkundigen uit Arkhangelsk, die anoniem getuigen bij BBC, kwamen minstens 90 personen in contact met de slachtoffers van de explosie. Die kregen echter geen enkel waarschuwing dat er een risico op blootstelling was. Ze vrezen nu voor hun eigen gezondheid.

“We willen niet dat ze ons de volgende keer tien mensen brengen en de informatie opnieuw verbergen”, zegt een van hen. “De drie gewonden die we behandeld hebben, waren heel ziek. Daarna werden nog een uur lang andere patiënten (bijvoorbeeld zwangere vrouwen, nvdr) toegelaten, tot de dokters beseften dat ze aan erg hoge straling blootgesteld waren.”

Ondanks het besef bleef het verplegend personeel in het ziekenhuis de slachtoffers verzorgen. Ze improviseerden wat maatregelen, bijvoorbeeld gezichtsmasker uit de EHBO-kist, maar de blootstelling was op dat moment al een feit.