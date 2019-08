Wissel aan de top bij Degroof Petercam na vertrouwensbreuk

Hoofdeconoom Bruno Colmant volgt Philippe Masset op aan het hoofd van Degroof Petercam. Dat heeft de bank vrijdag bekendgemaakt. De wissel aan de top komt er na een vertrouwensbreuk tussen Masset en de raad van bestuur van Degroof Petercam.

In een persbericht klinkt het dat “ten gevolge van uiteenlopende standpunten de raad van bestuur van Degroof Petercam en Philippe Masset, haar CEO, tot de vaststelling zijn gekomen dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen bestond om hun samenwerking te kunnen voortzetten”. Beide partijen zijn overeengekomen om de samenwerking in onderling akkoord te beëindigen.

Wat precies aan de basis ligt van de vertrouwensbreuk tussen Masset en de raad van bestuur wil de bank niet kwijt. “We geven inhoudelijk geen commentaar”, aldus een woordvoerster.

Witwassen

Eind april weerlegde Degroof Petercam nog beschuldigingen van witwassen. Wel deed de Nationale Bank een audit bij de bank naar de procedures voor interne controle met betrekking tot de preventie van witwassen, klonk het toen. Een audit die leidde tot aanbevelingen.

Degroof Petercam ontstond in 2015 uit een fusie van Bank Degroof en beursvennootschap Petercam. Het is één van de grootste vermogensbeheerders van het land. Eind 2018 bedroeg het totale klantenvermogen 63 miljard euro.

Hoofdeconoom

Masset wordt opgevolgd door de hoofdeconoom van de bank: Bruno Colmant. Hij is lid van de raad van bestuur, lid van het executive committee en hoofd macro research bij de vermogensbeheerder. Colmant kan een indrukwekkend cv voorleggen. De handelsingenieur, master in de fiscale wetenschappen en doctor in de toegepaste economische wetenschappen was eerder gedelegeerd bestuurder bij ING, kabinetschef van minister van Financiën Didier Reynders, gedelegeerd bestuurder van Euronext Brussels, deputy-CEO bij Ageas en partner bij adviesbureau Roland Berger. Voorts doceerde hij aan de Vlerick Management School, aan de UCL, aan de handelshogeschool Solvay, bij het ICHEC en bij de Faculté Saint-Louis, én hij schreef wel 70 boeken over financiën, boekhouding en fiscaliteit.