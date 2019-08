Antwerpse politie vat verdachte na lange achtervolging en crash tegen boom

Antwerpen - In Antwerpen is in de nacht van woensdag op donderdag een man opgepakt na een wilde achtervolging, nadat het voertuig waarin hij zat een politiecontrole probeerde te ontvluchten. Dat meldt de lokale politie. Tijdens de achtervolging negeerde de bestuurder van het voertuig verschillende rode lichten en haalde hij hoge snelheden. Uiteindelijk crashte het voertuig tegen een boom. De politie kon wel slechts een van de twee inzittenden vatten.

Een getuige had donderdagochtend omstreeks 3 uur gemeld dat twee mannen zich verdacht gedroegen bij hun wagen aan de Ergo De Waellaan. Toen de politie arriveerde, reed de wagen in hun richting en probeerden ze hem dus te blokkeren, maar de bestuurder deed zijn voertuig plots 180 graden draaien en snelde weg richting Morckhovenlei. Wat volgde was een lange achtervolging langs onder meer de Stenenbrug, Luitenant Lippenslaan, Herentalsebaan, Muggenberglei, Boekenberglei en Drakenhoflaan. Net voor de rotonde aan het kruispunt van de Drakenhoflaan en Borsbeeksesteenweg verloor de bestuurder van de vluchtende wagen de controle over het stuur in een bocht en raakte de verhoogde rand van de rijbaan. De wagen ging aan de overkant over de stoep en knalde tegen een boom.

De twee inzittenden konden zich uit de wagen bevrijden en zetten het op een lopen. De politie kon tijdens een zoekactie met de hulp van de politiezone Minos één 26-jarige verdachte vatten. De tweede blijft op te sporen.