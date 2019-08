Vakbonden Econocom blokkeren bedrijf uit protest tegen ontslag vakbondsafgevaardigde

Zaventem - Enkele tientallen werknemers blokkeren sinds vrijdagmorgen op initiatief van de christelijke en socialistische bediendevakbonden de gebouwen van Econocom in Zaventem, uit protest tegen het ontslag op 25 juli van de syndicaal hoofdafgevaardigde van de Franstalige christelijke bediendenvakbond CNE in het bedrijf.

Als gevolg van de syndicale blokkade is vrijdag niemand aan het werk gegaan in het Belgische hoofdkantoor van Econonom in Zaventem. Deze vestiging maakt deel uit van een Franse multinational die informaticadiensten verkoopt. Er werken in ons land meer dan 500 personen voor dit bedrijf.

“Dit ontslag is een poging van de directie om het syndicaal werk in dit bedrijf te breken en in het licht van de sociale verkiezingen van mei 2020 iedereen af te schrikken om zijn kandidatuur te stellen. We eisen de volledige reïntegratie van de vakbondsafgevaardigde in al zijn mandaten”, aldus vakbondssecretaris Martin Willems (CNE-CSC). De actie zal de hele dag duren.