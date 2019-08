Man verscheurd door eigen leeuwen

In Zuid-Afrika heeft zich dinsdag een drama afgespeeld. Leon van Biljon, de eigenaar van de Mahala View Lion Lodge ten oosten van Pretoria, is verscheurd door zijn leeuwen.

Biljon kwam op deze tragische wijze om het leven toen hij volgens Netwerk24 een kapot hek van het verblijf van de dieren aan het repareren was. Een woordvoerder van de plaatselijke politie bevestigt dat een 70-jarige man is overleden door gekooide leeuwen.

“De buren hebben geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar helaas is het slachtoffer bezweken aan zijn verwondingen”, waar hij vervolgens aan toevoegde: “De dieren zijn ingeslapen.” Op de website van de Lodge is te lezen dat zij drie leeuwen in hun bezit hadden: Rambo, Nakita en Katryn. Van Biljon gaf voorlichting aan toeristen en bezoekers en organiseerde jachten.