Dries Mertens krijgt er stevige concurrent bij: transfer Hirving Lozano naar Napoli is rond

De Mexicaanse international Hirving Lozano wordt ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli. De Italiaanse topclub neemt de 24-jarige winger over van PSV, zo bevestigen beide teams vrijdag.

Lozano werd in de zomer van 2017 door PSV weggehaald bij het Mexicaanse Pachuca. In 79 wedstrijden scoorde hij 40 doelpunten voor de Eindhovenaren, waarmee hij in 2018 kampioen werd. “Dat was een ongelooflijk moment, echt fantastisch”, zegt hij in een afscheidsboodschap op de website van PSV. “Ik had daarnaast de droom om ooit in de Champions League te spelen. Dat lukte met PSV en dat was echt geweldig. De mensen bij de club hebben mij en mijn gezin direct het gevoel gegeven dat ik hier thuis was. Daarvoor wil ik iedereen bedanken.”

Napoli legt naar verluidt 40 miljoen euro op tafel om Lozano los te weken bij PSV. Voor de Nederlandse club is het de grootste uitgaande transfer ooit.

De Mexicaan telt 35 caps achter zijn naam. Hij maakte daarin negen doelpunten, waaronder twee in een oefeninterland tegen de Rode Duivels (3-3) in november 2017 in het Koning Boudewijnstadion.