Vlaming blijvend impotent na erectie van 30 uur: wat moet je doen in zo’n geval en hoe moet het verder als het te laat is?

Twee weken nadat de Bilzenaar Sven Pernot (35) begon met het antidepressivum Quetiapine kreeg hij een priapisme: een langdurige erectie. De man liep er bijna dertig uur mee rond voordat hij met spoed geopereerd werd. Maar het was al te laat, hij zal voor de rest van zijn leven impotent zijn. Hoe kan zoiets gebeuren? Wat doe je eraan en hoe gevaarlijk is zo’n priapisme?

Wat is een priapisme? Een priapisme is een langdurige erectie die ook na seksuele stimulans niet verdwijnt. Ze hoeft niet per se uren aan te houden. “Vanaf het moment dat de erectie pijn begint te doen ...