Bestuurder kan boete van meer dan 22.000 euro niet betalen en is auto kwijt

Antwerpen - Bij een gecombineerde actie van politie en douane is woensdag door de Antwerpse politie voor meer dan 27.000 euro aan achterstallige boetes opgeëist. Meer dan 22.000 euro stond op naam van één bestuurder. Hij kon de boete niet betalen, dus zijn auto werd ingehouden.

Tijdens een plaatselijke controle in Antwerpen werden auto’s uit het verkeer gehaald aan de Ernest Van Dijckkaai. Van daar werden ze naar het Steenplein geleid. Eén bestuurder moest in één keer 22.663,98 euro betalen, een andere 2.332,69. Beiden konden dat bedrag niet ophoesten, dus ze zijn hun auto kwijt. Drie anderen betaalden respectievelijk 836,47 euro, 23,36 euro en 1.328,32 euro aan achterstallige boetes.

Daarnaast werd nog een hele resem inbreuken vastgesteld. Een bestuurder met een voorlopig rijbewijs had de ‘L’ niet zichtbaar opgehangen, een andere had passagiers aan boord terwijl dat niet in de voorwaarden was opgenomen.

Zeven bestuurders reden rond met een vervallen keuringsbewijs. De politie liet een voertuig takelen omdat het vermoedelijk niet verzekerd was. Het was niet ingeschreven en ook niet gekeurd. Bovendien had de bestuurder geen rijbewijs op zak.

Nog drie andere bestuurders mochten hun voertuig aan de kant laten staan omdat ze geen rijbewijs bij hadden. Een aanhangwagen was niet voorzien van een correcte reproductie van het kenteken.

Bij controle van een buitenlands voertuig werden vier passagiers op de achterbank geteld. Twee van hen droegen geen veiligheidsgordel en betaalden 232 euro cash.