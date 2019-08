Wildcamera's filmen meerdere strompelende panters: wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Camerabeelden van strompelende panters zet onderzoekers voor raadsel Video: Florida Fish and Wildlife Conservation

Bij de Florida Fish and Wildlife Conservation (FWC) is een onderzoek aan de gang naar aanleiding van vreemd gedrag bij panters. Op camerabeelden valt te zien hoe meerdere dieren veel moeite hebben met lopen. Sommigen kunnen zelfs nauwelijks hun achterpoten gebruiken. De oorzaak van de aandoening is voorlopig niet bekend.

De FWC meldde dat ze het probleem al bij zeker acht panters aantroffen. Ook minstens één rode lynx, de enige andere wilde kat die in de staat leeft, werd getroffen. “We hebben de waakzaamheid verhoogd om de volledig omvang van het probleem te bepalen”, aldus de organisatie. De aandoening kan immers dramatische gevolgen hebben. In totaal leven amper 120 tot 230 volwassen panters in Florida.

Voorlopig is onduidelijk wat aan de oorzaak ligt van het probleem. Er worden onder meer enkele testen uitgevoerd met giftige stoffen, waaronder rattenvergif.

