Sven Kums keert terug bij AA Gent met transfer die op een uur beklonken was: “Kompany is eerlijk geweest”

Woensdagavond ondertekende ex-Gouden Schoen een contract bij AA Gent dat hem voor één seizoen huurt van Anderlecht: “De deal was snel rond”, vertelde de 31-jarige middenvelder vanmiddag bij zijn presentatie bij de Buffalo’s. “Ik kreeg woensdag plots telefoon en een uur later was alles afgerond. Ik moest dan ook niet lang twijfelen, ik beleefde hier in Gent dan ook al een heel mooie tijd.”

In Gent vindt Kums alvast drie oude bekenden terug, stuk voor stuk jongens met wie hij onder Hein Vanhaezebrouck kampioen werd in in het magische jaar 2015: “Brecht, Laurent en Nana”, somt Kums de namen van zijn ‘nieuwe ploegmakkers’ op. Bij de Buffalo’s beleefde hij dan ook bijzonder succesvolle jaren: “Ik voel geen extra druk of een gemakkelijke optie. Ik zal me hier moeten bewijzen op het veld. Maar ik ken het hier wel en dat is een voordeel.”

Klein maar niet onbelangrijk minpuntje voor de sierlijke middenvelder: “Ik mag dit seizoen niet tegen Anderlecht spelen. Dat zijn misschien wel vier wedstrijden die je zo toch aan je neus voorbij ziet gaan, dat is natuurlijk vervelend. Maar ik moet dit gewoon aanvaarden, dat is nu eenmaal een overeenkomst tussen de twee ploegen.”

“In het verleden was ik hier ook aanvoerder maar nu ben ik hier terug een nieuwe speler en ik zal me terug moeten bewijzen”, toont Kums zich bijzonder nederig. “Vadis Odjidja is hier nu de kapitein en een bijzonder belangrijke speler. Er is geen enkele reden om dat te wijzigen. Ik eis ook helemaal niets op of zo, zo gaat dat nu eenmaal in het profvoetbal.”

Uiteraard kreeg Kums ook heel wat vragen over zijn noodgedwongen vertrek bij Anderlecht, de ploeg waar hij als jonge snaak het vak leerde: “ Ik wil daar niet teveel over uitweiden. Maar het was zwaar want je wilt zoveel mogelijk spelen”, hield hij zich heel duidelijk op de vlakte.

Zijn tweede passage in Anderlecht werd uiteindelijk geen succes en ook al laat dat toch sporen na, natrappen doet Kums absoluut niet: “Vincent Kompany gaf me wel een uitleg en was heel eerlijk en daar heb ik alle respect voor. Ik heb liever een coach die zegt waar het op staat dan iemand die me aan het lijntje houdt. Hij is heel eerlijk geweest en het was dan ook geen verrassing dat ik niet in de selectie zat. Maar dat verwacht je natuurlijk niet meteen, al weet je dat je jezelf terug moet bewijzen. Ik verwijt hem dan ook niets.”

Foto: Photo News

“Dromen van een Europees debuut”

Liever focust Kums zich nu op zijn toekomst bij de Buffalo’s: “AA Gent speelt nu in een ruit op het middenveld. Het is voor mij nog moeilijk om te zeggen voor welke positie ik in aanmerking kom maar ik denk dat ik wel op meerdere plaatsen uit de voeten kan”, toont hij zich een volleerd diplomaat. “Ik ben geëvolueerd sinds ik hier vertrok. Sindsdien heb ik zowel bij Udinese als in Anderlecht voornamelijk als defensieve middenvelder gespeeld.”

“Samen met Renato Neto was het toch wel anders voetballen: hij bleef altijd in positie en zo kon ik altijd mijn ding doen. In Italië werd ik echter op de zes gezet maar we zullen zien waar ik hier zal uitgespeeld worden. Ik heb gelukkig de voorbije weken kunnen meetrainen en voel me fysisch goed. Ik heb geen last van kwaaltjes of blessures.”

Volgende week reizen de Buffalo’s naar Kroatië waar ze donderdag Rijeka treffen voor de return. Inzet: een plaatsje in de groepsfase van de Europa League. Kums prijkt sinds donderdag op de UEFA squad list van AA Gent en kan dus stiekem dromen van een Europees debuut: “Die return in Rijeka is voor mij sowieso een doel: al kan ik de ploeg maar kort helpen, ik sta klaar. Ik heb de voorbije weken veel getraind, dat mag dus geen excuus zijn. Enkel matchritme ontbreekt. Maar dat kan enkel door het spelen van wedstrijden.”