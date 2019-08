Prijzen voor varkensvlees pieken

De prijs van varkensvlees is de voorbije weken gestegen naar het hoogste niveau in bijna twee jaar. De varkenshouders zijn tevreden met de duurdere prijzen, de vleesverwerkers reageren minder enthousiast.

De varkensprijs is de voorbije weken, na een dip in de zomer, gestegen naar het hoogste peil sinds 2017. Per kilogram levend varken wordt 1,3 euro betaald, per kilogram geslacht varken is dat 1,6 euro. “Goede prijzen voor onze varkenshouders”, aldus woordvoerster Vanessa Saenen van de Boerenbond. “We zitten op een gelijkaardig niveau als in 2017.”

Reden voor de stijging is de blijvende vraag naar varkensvlees vanuit China en Zuidoost-Azië, waar de Afrikaanse varkenspest leidt tot massale slachtingen. Ook de traditionele zomerdip in de prijzen is voorbij.

Voor de landbouwer betekenen de hogere prijzen extra zuurstof, nadat de marktprijzen in 2018 waren ingestort als gevolg van een uitbraak van varkenspest bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg. “Voor de varkenshouders is het welgekomen”, klinkt het bij de Boerenbond.

Minder enthousiasme is er bij Febev, de Federatie van het Belgische Vlees. “Dit is geen goede evolutie. Het zet druk op de markten. Voor de vleesverwerkers is dit problematisch, want het is moeilijk om de prijzen door te rekenen aan de distributiesector”, legt gedelegeerd bestuurder Michael Gore uit. Uiteindelijk dreigt ook de consument meer te betalen voor zijn charcuterie in de winkel. “Als de prijzen hoog blijven, is het onvermijdelijk dat dit ook de consument raakt.”