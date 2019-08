Het Belgische ondernemersvertrouwen is in augustus verder weggezakt, voor de vijfde maand op rij. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank.

Het vertrouwen daalde in alle bedrijfstakken: verwerkende nijverheid, handel, bouw en dienstverlening aan bedrijven. De indicator van het vertrouwen staat nu op -5,8.

Net zoals de voorbije maanden al het geval was, is het van februari 2016 geleden dat het ondernemersvertrouwen nog slechter was.