GAS-boete voor onkruid op het voetpad: zijn krijttekeningen dan ook verboden? En wat als ik mijn voetpad beschadig?

Inwoners van Mesen die het onkruid voor hun voordeur niet wieden, riskeren voortaan een GAS-boete. Want burgemeester Sandy Evrard heeft het gehad met de vuile voetpaden in zijn stad. Maar mag de burgemeester dat wel eisen? En hoe zit het dan in jouw gemeente? De Vereniging van Steden en Gemeenten geeft antwoord.