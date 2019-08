Twitter-account van viroloog Marc Van Ranst verdwenen

Het Twitter-account van Marc Van Ranst, de viroloog die op het sociale medium vaak zijn kritische mening geeft over politiek, is sinds gisterenmiddag verdwenen. “Geen idee wat er is gebeurd”, zegt de man.

“Ik heb geen enkel idee wat er is gebeurd, zelf heb ik geen boodschap van Twitter ontvangen”, zegt Van Ranst die gisterenmiddag zelf ontdekte dat zijn account niet meer te vinden is. “Ik heb nu zelf de vraag gesteld aan Twitter en wacht een beetje af.”

Zelf vermoedt hij dat meerdere Twitteraars zijn account hebben gerapporteerd. Op het medium circuleren alleszins posts van verschillende gebruikers met een afbeelding waarin Twitter hen “bedankt voor hun melding”. Daarin staat vervolgens: “We hebben ontdekt dat dit account onze regels heeft geschonden.” Marc Van Ranst zelf zegt dat hij nochtans heel goed uitkijkt om geen regels te overtreden.

Eindelijk!

Die haatzaaier dacht dus ermee weg te komen. Mooi niet! Nu weten we ineens waarom zijn account weg is: Twitter heeft hem er afgeflikkerd. Met zij eeuwig iedereen uitschelden voor nazi, gedaan ermee! BIG thanks @twitter! This was URGENTLY necessary! THANKS! ????????? pic.twitter.com/bzkh9QZaVx