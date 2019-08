Louis Tobback: “Wie ook de nieuwe voorzitter wordt, slechter dan Crombez kan het niet worden”

Niet dat hij hem kent, maar “slechter dan Crombez kan hij het niet doen”. Zo reageert Louis Tobback in een interview met De Morgen op het nieuws dat de veeleer onbekende Hannes De Reu zich als eerste kandidaat heeft geout voor de voorzittersverkiezingen bij SP.A.

“Wie het ook wordt, hij moet zich ervan verzekeren dat hij gedragen wordt. Als dat niet zo is, dan raad ik het ieder ernstig mens af. Laat Crombez volgende keer dan maar zelf 7 procent halen.” Louis Tobback spaart tegenover De Morgen de kritiek op de huidige SP.A-voorzitter en opvolger van zijn zoon Bruno niet.

Hannes De Reu, die vandaag zijn kandidatuur bekendmaakte, kent hij “van haar noch pluim”. Maar slechter dan Crombez kan hij het volgens Tobback alvast niet doen. Er wacht de volgende voorzitter volgens de socialistische ancien dan ook heel wat opruimwerk. “De nieuwe voorzitter zal moeten beginnen met het lijmen van al de potten. Met het samenbrengen van mensen en opnieuw vertrouwen te scheppen. Want dat is nu kapot.”

“Puinhoop”

Mohamed Ridouani, die Tobback opvolgde als burgemeester in Leuven, wordt genoemd als een van de belangrijkste kanshebbers voor het nieuwe voorzitterschap - de kandidatuur van De Reu wordt binnen de partij niet erg ernstig genomen. Maar Tobback twijfelt of Ridouani zich wel kandidaat moet stellen. “De (Leuvense, red.) kiezer zou het hem kwalijk nemen als hij vertrekt. Maar misschien is het ook een ideale kans om de wederopbouw te beginnen op de puinhoop die er nu ligt. Bijgevolg is het dus misschien de kans van zijn leven.”