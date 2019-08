‘Playboy’-model viert verjaardag met kleinste bikini: “Je kon ook gewoon pleisters plakken”

Zijn het pleisters? Is het tape? Nee. Die stofjes die ‘Playboy’-model Cassandra Sienega draagt om haar 34ste verjaardag te vieren in Las Vegas worden echt verkocht als bikini. Het leverde hilarische reacties op.

“Ik vierde mijn 34ste verjaardag in stijl”, schreef Cassandra onder haar Instagrampost. Dat kan goed zijn. Maar aan haar bikini spendeerde ze niet te veel geld. Toch niet te veel stof. Drie strookjes mini-textiel, ongeveer op hun plaats gehouden met doorzichtige bandjes. Langs achteren bekeken leek ze wel naakt.

Zo presenteerde het model zich deze week aan de Sapphire Pool in Las Vegas. Eigenlijk schond ze daarmee de dresscode van het zwembad. Want eigenlijk is het een topless-zwembad. Maar het mocht, want het was haar verjaardag.

De reacties op haar foto’s op sociale media waren soms hilarisch:

“Heb je pleisters gekleefd?”

“Is er nog plaats voor het etiket met wasvoorschriften?”

“Was je aan het schilderen en had je nog wat afplaktape over?”

“Je hebt daar drie dingetje hangen, weet je dat?”

“Ik heb een mooi woord voor je bikini: een nano bikini.”

30 euro

Voor de geïnteresseerden: de bikini is trouwens echt te koop. Hij is van het merk SnSbikinis, dat reclame voert onder de slogan “De meest sexy zwemkledij ter wereld”. De nano bikini kost 30 euro.

Alles samen kwamen er meer dan 1.000 reacties op de foto en bijna 40.000 likes. “Dank voor alle reacties”, besloot Cassandra Sienega. “Dit was mijn mooiste verjaardag ooit.”