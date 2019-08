Tot 50 procent kans op officiële hittegolf komende dagen

Volgens weerman David Dehenauw is de kans op een officiële hittegolf de komende dagen 40 à 50 procent. “We zullen zeker dichtbij zijn, maar het wordt nipt om van een hittegolf te kunnen spreken.”

Vijf opeenvolgende dagen met minstens 25 graden, waarvan zeker drie opeenvolgende dagen ook 30 graden of warmer: dat is de voorwaarde om van een hittegolf te kunnen spreken. “Het ziet ernaar uit dat we zeker vijf dagen 25 graden of meer zullen halen, maar de vraag is nog of we ook drie keer 30 graden zullen krijgen”, zegt David Dehenauw, VTM-weerman en meteoroloog aan het KMI. “De kans is veertig à vijftig procent. Voorlopig denken we dat het net niet zal lukken, maar we zullen zien hoe de weerkaarten de komende dagen evolueren.”

Overigens is een hittegolf enkel officieel als de temperaturen in het weerstation in Ukkel hoog genoeg zijn. Als dus in de Kempen de vereiste temperaturen gehaald zullen worden maar niet in Ukkel, telt dat niet als een officiële hittegolf voor de statistieken.