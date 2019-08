Friends’-geheimen onthuld: waarom Jennifer Aniston bijna uit de reeks geschreven werd en wie de zevende Friend is

Een kwarteeuw geleden kwam Friends, de nog altijd razendpopulaire serie, voor het eerst op televisie. En nog altijd zijn niet alle geheimen van achter de schermen onthuld. Zo staat in het nieuwe boek ‘Generation Friends’ dat actrice Jennifer Aniston bijna uit de serie werd geschreven.

Foto: ISOPIX

De scenaristen moesten op een bepaald moment een verhaallijn uitschrijven waarin Rachel Green, het personage van de Amerikaanse actrice Jennifer Aniston, uit de NBC-reeks zou verdwijnen. Dat zat zo: voor ze audities deed voor Friends, had Aniston voor een concurrerend tv-station al een paar proefafleveringen opgenomen van de reeks Muddling through. Als die serie een succes zou worden, dreigde NBC Aniston te verliezen. Daarom hadden de scenaristen een plan b klaar om haar uit Friends te laten verdwijnen.

Voor het zover was, speelde NBC nog een vuil spel. Op het moment dat Muddling through bij de concurrentie liep, programmeerde NBC een paar blockbusters. Gevolg: bijna niemand keek, de reeks werd afgevoerd en Rachel Green bleef een dienster in het koffiehuis Central Perk.

Zevende vriend

Het boek Generation Friends verklapt ook dat er een plan was om een zevende vriend toe te voegen. Dat zou een ouder iemand zijn. Er was al een naam voor: Pat de politieman.

Lees verder onder de trailer van ‘The morning show’

Aanvankelijk zou de serie trouwens Friends like us heten en zou er een kleurlinge onder de friends zitten. Daarvoor zou het personage van Monica (Courteney Cox) sneuvelen. Na tien seizoenen stopte Friends.

Binnenkort keert de intussen 50-jarige Aniston trouwens terug op televisie. Ze speelt de hoofdrol in de eerste grote Apple-serie The morning show.