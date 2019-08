Fout geïnterpreteerde cijfers en oude foto’s verspreid over bosbranden in Amazonewoud

Terwijl “de longen van de wereld” nog steeds in brand staan, wordt duidelijk dat over de bosbranden in het Amazonewoud veel foute informatie wordt verspreid. Niet alleen cijfers, maar ook foto’s. Eén van de meest gedeelde beelden is zelfs al dertig jaar oud. Of het dan allemaal zo erg niet is? Dat nu ook weer niet. Het brandt er wél, alleen is niet duidelijk hoe érg precies.

74.000 branden in Brazilië tussen januari en augustus. Ofwel 84 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Die cijfers circuleren wereldwijd, om te tonen hoe erg de situatie in het Amazonewoud is. Alleen blijken die cijfers nu verkeerd geïnterpreteerd. Want volgens NASA-onderzoeker Niels Andela zijn de gegevens van de INPE-satellieten niet rechtstreeks om te zetten naar het aantal fysieke branden.

“Elke keer dat een satelliet over een gebied vliegt en aan de hand van infraroodstraling brand detecteert, telt als een fire count”, legt bosbrandenonderzoeker Niels Andela uit in de Nederlandse krant NRC. “Maar één brand kan meerdere pixels beslaan en één pixel kan meerdere branden bevatten. Bovendien wordt dezelfde brand meerdere keren geregistreerd bij elke nieuwe satellietovergang.” Het is dus onduidelijk om hoeveel branden het precies gaat, en of dat aantal hoger ligt dan normaal voor deze tijd van het jaar. Of het nu echt om een recordjaar gaat, zal pas over enkele weken duidelijk worden.

Oude foto’s

Bovendien blijkt nu dat verschillende foto’s die moeten bewijzen hoe erg de branden zijn, veel ouder zijn dan gedacht. Zo delen Leonardo Di Caprio en Emmanuel Macron beiden een indrukwekkende foto, genomen door een fotograaf die al overleed in 2003. Het beeld is dus al minstens zestien jaar oud.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

Een ander vaak gedeelde foto via #PrayforAmazonas is zelfs nog ouder: het is oorspronkelijk gemaakt in juni 1989. Onder meer Novak Djokovic postte dat beeld op Twitter.

En de foto van het verbrande konijn die je misschien al zag passeren, dateert van de bosbranden in Californië vorig jaar.

Toch is het nog geen reden om te denken dat het allemaal zo erg niet is. Er woeden daadwerkelijk verschillende branden in het grootste regenwoud te wereld. Alleen is niet geweten hoeveel precies.