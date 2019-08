Oplichters doen zich voor als arme soldaat en troggelen vrouw fortuin af

Twee Nigeriaanse mannen, die zich op een datingsite uitgaven voor een Amerikaanse soldaat die in Syrië vocht, hebben 180.000 euro kunnen aftroggelen van een Japanse vrouw. De twee waren lid van een oplichtersbende die in totaal 6 miljoen euro kon stelen van slachtoffers wereldwijd.

Terry Garcia heette hij. Een Amerikaanse marinier op zoek naar liefde via een datingsite. Hij raakte aan de praat met een Japanse vrouw naar wie hij lange e-mails stuurde over zijn heldendaden aan het front in Syrië. Hij schreef in het Engels, Google vertaalde naar het Japans.

Garcia had het moeilijk, schreef hij. Zijn vrouw had hem tijdens de oorlog verlaten en was er met zijn geld vandoor. De Japanse vrouw smolt, en stuurde hem geld op. Opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Alleen, er was geen Garcia. Wel een bende Nigeriaanse mannen die vanuit Los Angeles en Nigeria opereerden om overal ter wereld vrouwen op te lichten via datingsites. De politie arresteerde vrijdag 80 mensen die samen 6 miljoen euro stalen van zakenmannen en vooral kwetsbare vrouwen.

“Dit is de grootste zaak in zijn soort”, aldus de Amerikaanse openbare aanklager Nick Hanna.