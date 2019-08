Parket van Parijs opent onderzoek wegens “verkrachtingen” en “seksuele aanrandingen”

Het parket van Parijs heeft vrijdag een onderzoek geopend wegens “verkrachtingen” en “seksuele aanrandingen”, onder meer op minderjarigen, in het kader van de zaak rond de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein, die twee weken geleden dood werd aangetroffen in de gevangenis. Zo heeft procureur Rémy Heitz bekendgemaakt.

Het onderzoek “heeft als doel eventuele inbreuken bloot te leggen, niet alleen gepleegd op het nationale grondgebied maar ook in het buitenland, ten nadele van Franse slachtoffers of ten aanzien van daders met de Franse nationaliteit”, legt de procureur in een mededeling uit. Uit het onderzoek in de Verenigde Staten zijn mogelijke banden tussen Jeffrey Epstein en Frankrijk gebleken.

Het inleidende onderzoek in Frankrijk betreft ook “bendevorming met het oog op het plegen van misdaden” en “bendevorming voor het plegen van delicten bestraft met minstens vijf jaar opsluiting”.

Het parket nam de beslissing na “verificaties op basis van elementen” die het ontvangen had, en na “uitwisselingen” met de bevoegde Amerikaanse autoriteiten, zo preciseert het communiqué.

De vereniging ‘Innocence en danger’ was eind juli, na de arrestatie van Epstein in de Verenigde Staten, naar het parket van Parijs gestapt en had op 12 augustus, twee dagen na de dood van Epstein, een open brief gepubliceerd waarin ze de procureur van Parijs opriep een onderzoek te openen. Donderdag zei de vereniging dat ze in verband met de multimiljonair, die een appartement had in Parijs en op 66-jarige leeftijd zelfmoord pleegde in zijn cel, tien getuigenissen had, voornamelijk van slachtoffers van daden “gepleegd op het Franse grondgebied” .