Bewoonster vecht voor haar leven na brand

Erpe-Mere - Een bewoonster is in levensgevaar na een brand die ontstond tijdens de nacht van donderdag op vrijdag in de Kosterweg in Aaigem, deelgemeente van Erpe-Mere. Enkele opbergdozen hadden er in een garage vuur gevat.

Het parket stelde een laboteam en branddeskundige aan die ter plaatse gingen om de oorzaak te onderzoeken. “Vermoedelijk heeft de vijftigjarige bewoonster de brand gesticht”, zegt Annelies Verstraete van het Parket Oost-Vlaanderen. “De schade bleef relatief beperkt, maar de vrouw werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Momenteel vecht ze nog steeds voor haar leven. Haar medische toestand laat het dus niet toe om haar te ondervragen.”

Het was de zoon van de vrouw die om 2 uur thuiskwam en de brand opmerkte. Hij verwittigde de hulpdiensten die de vrouw net op tijd konden redden. Of het om een wanhoopsdaad gaat, is nog niet duidelijk.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.