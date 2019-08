Nanny van de royals: als zelfs een discussie over een dessertje je ontslag kan betekenen

Aan de andere kant van het Kanaal was deze week niet alleen de Europese trip van Boris Johnson groot nieuws. Dat prins Archie – pas drie maanden oud – al aan zijn derde nanny toe is, was dat ook. Zijn eerste kinderjuf vertrok zelf, de tweede werd ontslagen door Meghan en Harry. Nanny’s aan het Britse hof wagen zich in een mijnenveld. Ze moeten op hun strepen staan, maar tegelijk nederig blijven. Ze mogen niet te streng zijn, maar ook niet te laks. Ze moeten een goede band hebben met de kleine royal, maar geen surrogaatmoeder worden. Zelfs een discussie over dessert kan hun ontslag betekenen.