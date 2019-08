8-jarige Duitse jongen rijdt alweer met mama’s auto: nu aan 180 kilometer per uur

De achtjarige Duitse jongen die twee dagen geleden met de auto van zijn moeder op de snelweg reed, heeft dat nu opnieuw gedaan. Erger nog: hij negeerde de verkeerslichten, reed te snel in het stadscentrum van Dortmund en daarna 180 kilometer per uur op de snelweg. Zijn rit eindigde toen hij op een geparkeerde vrachtwagen botste.

De auto, een automatische Volkswagen Golf, raakte bij dat ongeval zwaar beschadigd vooraan, maar de jongen zelf bleef ongedeerd. “De jongen heeft meerdere beschermengelen”, zegt politiewoordvoerder Sven Schönberg uit Dortmund aan de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens hem toont de jongen ook geen spijt, dus krijgt hij nu psychologische begeleiding. De jongen zelf verklaarde aan de politie dat hij deze keer 180 kilometer per uur reed, en werd naar eigen zeggen ook geflitst. De politie gaat nu de flitsfoto’s na.

Nochtans was hij twee dagen voordien nog in huilen uitgebarsten toen de politie hem een eerste keer betrapte. Hij stond toen geparkeerd langs de snelweg nadat hij met de wagen van zijn moeder aan 140 kilometer per uur over de snelweg had geraasd. Volgens zijn moeder zat de jongen regelmatig in kart- en botsauto’s. Zij zou, als eigenares van de auto, een straf boven het hoofd kunnen hangen.

