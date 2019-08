Voorzitter parlement geeft kindje van homokoppel papflesje tijdens zitting

Een opmerkelijk zicht tijdens een zitting van het Nieuw-Zeelandse parlement. Voorzitter Trevor Mallard zat voor met een baby op zijn arm. Met een glimlach gaf de man het kindje - dat van een mannelijke collega en zijn echtgenoot is - zijn flesje en wiegde het in slaap. De baby van het homokoppel werd in juli geboren via een draagmoeder. Parlementslid en een van de papa’s Tamati Coffey krijgt veel lof van collega’s en op sociale media omdat hij zijn baby meeneemt naar het werk. Al is dat natuurlijk iets makkelijker als er tal van gewillige collega’s in de zaal zitten, die voor het kind willen zorgen.