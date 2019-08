Deense premier Frederiksen sprak met Trump na controverse over Groenland

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na de controverse over Groenland met de Deense premier Mette Frederiksen gepraat. Het gesprek vond donderdag plaats en verliep “constructief”, bevestigde het bureau van de premier in Kopenhagen, zonder verdere details te geven. Volgens het persbureau Ritzau ging het ook over de noodzaak van nauwere samenwerking in veiligheids- en andere kwesties.