Volkswagen gooit het roer helemaal om: een e-wagen voor het volk ... als het volk hem wil tenminste

44 miljard euro investeringen in elektrische wagens, tegen 2050 volledig klimaatneutraal werken én een nieuwe bedrijfscultuur die de werknemers inspraak gunt in het beleid. De goede voornemens die Volkswagen vlak voor de lancering van zijn elektrische gezinswagen ID.3 laat horen, kunnen tellen. Gooit de Duitse autofabrikant het roer écht radicaal om? “Het is een kwestie van overleven.”