“Prins Andrew kreeg voetmassage van jonge vrouwen in appartement Epstein”

Prins Andrew: weer in opspraak. Foto: AFP

Prins Andrew, de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth, komt nogmaals in opspraak voor zijn vriendschap met de overleden miljardair Jeffrey Epstein. Hij zou een voetmassage gekregen hebben van een jonge Russische vrouw in het appartement van Epstein. Dat blijkt uit een mailwisseling tussen uitgever John Brockman en auteur Evgeny Morozov.

In een mail aan Morozov beschrijft Brockman de gebeurtenis als hij het appartement in New York binnenkomt. Epstein en de prins kregen op dat moment allebei een voetmassage van twee jonge Russische vrouwen. De vrouwen waren ‘well-dressed’.

Brockman is een bekende uitgever die verschillende wetenschappers en auteurs in contact bracht met Epstein, onder wie ook Morozov. De oude e-mail bewijst volgens Morozov dat Brockman wist van Epsteins seksuele escapades. Epstein werd beschuldigd van jarenlange seksueel misbruik van minderjarigen.

Buckingham Palace weigert te antwoorden op het nieuws over de inhoud van de e-mail, maar herhaalt zijn statement: “Elke veronderstelling van onacceptabel gedrag met minderjarigen is onwaar”. Eerder kwamen beelden naar buiten waarin prins Andrew schichtig een vrouw uitzwaait aan Epsteins woning.