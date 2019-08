Zoektocht naar vermiste Belg op IJsland wordt voorlopig stopgezet

De hulpdiensten zetten donderdag een onbemande duikboot in op de voorlopig laatste dag van de zoektocht naar de vermiste Belg Björn Debecker. De 41-jarige uit Oud-Heverlee verdween op een IJslands meer toen hij ging kajakken.

Drones en sonartoestellen werden al ingezet in de zoektocht, maar na bijna twee weken is de vermiste Belg nog steeds niet gevonden. Zijn opblaasbare kajak en rugzak werden 10 augustus, kort na zijn verdwijning, wel bij het meer aangetroffen. De autoriteiten vermoeden dat de avonturier uit Oud-Heverlee in het ijskoude meer is gevallen door ruwe weersomstandigheden.

In een laatste poging om hem terug te vinden, werd donderdag een duikboot ingezet die zo’n 100.000 onderwaterfoto’s maakte. Die worden de komende dagen geanalyseerd. De autoriteiten hopen daar aanwijzingen op te vinden die hen kunnen leiden naar Debecker.

Voorts heeft de politie ook besloten om de zoektocht op het meer zelf voorlopig stop te zetten, schrijft de IJslandse openbare omroep RUV. Eventuele aanwijzingen die op de foto’s te vinden zijn, zullen natuurlijk wel onderzocht worden, klinkt het nog.