Waarom de beslissing van Marcel Kittel om te stoppen geen verrassing is: hoe sterk hij fysiek is, zo broos is hij mentaal

Eenendertig jaar jong, minder dan negen jaar prof en toch zet Marcel Kittel een punt achter zijn carrière van 89 profzeges. Geen verrassing. De Duitser laste dit jaar al een sabbatperiode in door zijn contract met Katusha-Alpecin te verbreken. Hij wou bezinnen over het nut van zijn fietscarrière en liet vandaag aan de Duitse krant ‘Der Spiegel’ weten definitief geen zin meer te hebben in de koers. De kroniek van een aangekondigd afscheid van een diva in een sport waar diva’s niet thuishoren.