Einde van “Gertje”: allerlaatste show met Samson in Plopsaland De Panne is gespeeld

Adinkerke - De allerlaatste Samson en Gert show vond vrijdagnamiddag plaats in het Plopsatheater in Plopsaland De Panne. Daarmee komt een eind aan 20 jaar traditie nadat Gert Verhulst in april zijn afscheid aankondigde van zijn rol als ‘Gertje’. Of er vervanging komt, is nog niet bekend.

Begin april maakte Gert Verhulst, CEO van Studio 100, zijn afscheid bij Samson en Gert al bekend. Daarmee komt er een einde aan meer dan dertig jaar Samson en Gert. Deze zomer stond het duo nog een laatste keer op de planken. Sinds 22 juli deden ze elke dag twee shows in Plopsaland De Panne. Over het hele jaar kwam dat neer op zo’n 50 shows.

De eerste show, 20 jaar geleden, vond toen nog plaats in een grote tent in Plopsaland. De laatste werd vrijdag om 17 uur opgevoerd voor zo’n 1.400 bezoekers in een nokvol Plopsatheater. Eind dit jaar volgt er, in het verlengde van de traditionele Samson & Gert Kerstshow, nog een grote afscheidsshow in het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs. In Plopsaland De Panne maakt de Kerstshow plaats voor de familiemusical ‘Assepoester’.

Of er vervanging komt voor Gert en of Samson alleen shows zal spelen is nog niet duidelijk. “Hoogstwaarschijnlijk komt er een nieuwe show met Samson maar er is nog geen opvolger bekendgemaakt”, klinkt het bij Plopsaland.

Foto: Simon Mouton

Foto: Simon Mouton