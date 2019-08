Ryanair vliegt straks niet meer naar Tenerife, Gran Canaria en deze andere Spaanse plaatsen

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair wil vier basissen sluiten in Spanje. De beslissing zou gevolgen kunnen hebben voor 512 piloten, stewardessen en stewards, zo heeft de vakbond USO aangekondigd.

Vanaf 8 januari 2020 zal Ryanair volgens de vakbond niet langer vliegtuigen stationeren op de luchthavens van Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria en Gerona. De beslissing zou zijn ingegeven door “een beduidende overcapaciteit op de Europese korteafstandsmarkt”.

Het was al enkele weken duidelijk dat Ryanair basissen zou sluiten in Spanje. Naar aanleiding van eerdere berichten was er al een staking aangekondigd in september.