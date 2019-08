Landbouwers krijgen geld om ‘kleine zwaan’ te lokken

Oost-Vlaanderen wil dat de zogenaamde kleine zwaan, een beschermde soort, op zijn winterse trektocht naar warmere oorden, opnieuw bij hen halt houdt. De provincie zoekt daarvoor zo’n dertig à veertig landbouwers die – tegen betaling – hun weides niet omploegen.

“Van oudsher komt de kleine zwaan in onze regio op krachten, om vervolgens zijn weg naar het zuiden voort te zetten”, zegt Oost-Vlaams gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V). Een gebrek aan voedsel en geschikte terreinen leidde ertoe dat de zwanen de voorbije jaren soms wegbleven. “Met als gevolg dat de vogels verzwakt hun tocht moesten voortzetten.”

De provincie zoekt nu landbouwers die hun suikerbietvelden na het oogsten niet meteen helemaal omploegen, “zodat de kleine zwanen zich straks kunnen voeden aan de suikerbietresten die nog op de velden liggen”, zegt Grillaert. In ruil ontvangen de landbouwers daarvoor een vergoeding. “Al hopen we dat ze het ook een beetje doen voor het milieuaspect, namelijk het beschermen en in stand houden van de kleine zwaan.”