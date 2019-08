Purperen hei herstelt zich onverwacht snel na droge zomer van 2018

“Hoe schoon op de wereld, de zomerse hei. Dat is hier op aarde de hemel voor mij”, klinkt het elk jaar rond het kampvuur. Maar door de droogte van vorige zomer werd even gevreesd voor die typische ‘purperen hei’. Wetenschappers dachten dat de planten op sterven na dood waren, maar die hebben zich nu – tegen alle verwachtingen in – hersteld.