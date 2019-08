Het ‘spookt’ op de arbeidsmarkt: geschikte kandidaten verdwijnen plots van de aardbodem

Lieten bedrijven vroeger soms niks van zich horen na een sollicitatiegesprek, doen vandaag sollicitanten almaar vaker aan ghosting: “je had een goed gesprek met een sollicitant, maar daarna laat die niets meer van zich horen, alsof hij van de aardbodem is verdwenen”, zegt rekruteringsbedrijf Robert Half. Arbeidseconomen waarschuwen dergelijke sollicitanten: “Bedrijven vergeten niet snel.”

