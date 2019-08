Qantas experimenteert met 19 uur durende lijnvlucht

De Australische vliegtuigmaatschappij Qantas aast op een record. Het wil twee nieuwe non-stop lijnvluchten opstarten vanuit Sydney. Eén richting Londen en een ander naar New York. Beide zouden zo’n 19 uur duren. Een halfuur langer dan het huidige record - de lijnvlucht van Singapore Airlines tussen Singapore en New York.

De nieuwe generatie vliegtuigen van Boeing en Airbus kunnen de afstand zonder tussenstop overbruggen. Het zou de vliegtijden tussen de steden met 4 (Londen) en 3 uur (New York) doen afnemen. Maar of het personeel en de passagiers er wel bij varen weet Qantas niet. Daarom begint het in oktober met enkele testvluchten waarin telkens 40 proefpersonen zitten. Zij zullen een smartwatch dragen zodat wetenschappers op de grond de conditie kunnen volgen.

De ultralange lijnvluchten komen er ten vroegste in 2022. Tegen dan zou de vliegtuigmaatschappij allerlei meditatie- en bewegingsoefeningen uitgedokterd hebben om piloten, cabinepersoneel en passagiers fit te houden.