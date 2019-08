Politica krijgt op Keyserley pamflet in handen geduwd, ‘Zo moet je een hijab dragen’: “Onrustwekkend dat dit wordt verspreid”

Een pamflet uitgedeeld aan De Keyserlei spoort vrouwen aan geen hoofddoek te dragen maar wel een volledig bedekkende hidjab. Open VLD-politica Zelfa Madhloum kreeg het pamflet in de handen geduwd en bond de kat de bel aan. “We mogen dit niet laten passeren.”

Madhloum kreeg het pamflet vorige week donderdag in de handen. Er staat te lezen dat de hoofddoek niet voldoende is, dat een hidjab het volledige lichaam moet bedekken, dat het een wijd gewaad moet zijn, gemaakt van een dikke niet-doorschijnende stof. Tijd om je hidjab te corrigeren, staat er nog.

“Voor ik doorhad waar het over ging, was de man die mij het papier gaf al weg. Ik heb hem nog proberen te zoeken, maar in de massa aan het Centraal Station heb ik hem niet meer teruggevonden.” De politica voelt zich geviseerd. “Ik draag geen hoofddoek maar ik heb wel migratieroots, daarom werd mij het pamflet toegestopt. Het deed me huiveren, niet het minst omdat mijn roots teruggaan naar Irak, het land van mijn ouders dat verwoest is door dit soort extreme gedachtegoed.”

Uiteenlopende reacties

De jonge onderneemster deelde het incident op Facebook en Twitter. Daarop kreeg ze heel uiteenlopende reacties, zowel van extreemrechts als van extreme moslims.

De politica vindt dat we het incident niet zomaar mogen laten passeren. “Dat dergelijke propaganda gewoon verspreid wordt in Antwerpen, is onrustwekkend. Als moslim vind ik dat we kritisch moeten zijn en hier niet laks mee mogen omgaan. Het is niet oké dat er een moslimfundamentalist rondloopt die vrouwen intimideert om zich beter te bedekken. Verder vind ik dat de overheid veel meer moet controleren op moskeeën en vooral wat er gepredikt wordt. Extreem fundamentalisme is een gevaar voor onze democratische rechtstaat.”

Wie achter het pamflet schuilgaat, is voorlopig onduidelijk. De Antwerpse politie onderzoekt de zaak. “Een van onze inspecteurs kreeg de flyer eerder al in handen. Ons gespecialiseerde team onderzoekt de zaak”, zegt woordvoerder Willem Migom.