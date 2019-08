Trump “beveelt” Amerikaanse bedrijven alternatieven te zoeken voor China

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Amerikaanse bedrijven vrijdag “bevolen” om alternatieven te zoeken voor China. Hij twitterde dat nadat China nieuwe importheffingen op Amerikaanse producten had aangekondigd.

In een reeks tweets beschuldigde Trump China er opnieuw van miljarden dollars “gestolen” te hebben van de Verenigde Staten gedurende decennia, onder meer door diefstal van intellectuele eigendom. “We hebben China niet nodig en we zouden eerlijk gezegd veel beter af zijn zonder hen.”

De Amerikaanse president liet nog weten dat hij vrijdagnamiddag zou reageren op de door China aangekondigde importheffingen, maar hij gaf de Amerikaanse ondernemingen al het bevel om alternatieven te zoeken voor China. “Breng je ondernemingen naar huis en maak je producten in de Verenigde Staten”, klonk het.

De oproep lijkt echter maar weinig indruk te maken bij de Amerikaanse bedrijven. De ondernemersorganisatie US Chamber of Commerce verwerpt de opmerking van Trump en beklemtoont dat de relatie tussen China en de VS niet verder mag verslechteren. “Hoewel we de frustratie van de president delen, geloven we dat voortdurende, constructieve betrokkenheid de juiste weg is”, zegt vicevoorzitter Myron Brilliant.

De Amerikaanse beurzen daalden scherp na de tweets van Trump. Beleggers vrezen dat een verdere escalatie van de handelsoorlog tot een economische neergang leidt.