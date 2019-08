Stank voor dank: agent redt stinkdier, maar krijgt de ‘volle laag’ uit dankbaarheid

Een Amerikaanse agent had afgelopen week medelijden met een stinkdier dat met zijn kop vastzat in een leeg potje yoghurt. Hij probeerde uit alle macht om het dier uit zijn benarde situatie te halen, hoewel het stinkdier daar duidelijk niet veel zin voor had. Toen de man er uiteindelijk in slaagde om het potje weg te trekken, toonde het nachtdier onmiddellijk zijn dankbaarheid. Dat deed het met een straaltje stinkende vloeistof, recht in het gezicht van zijn redder. Over stank voor dank gesproken...