Paraguay brengt branden aan Braziliaanse en Boliviaanse grens onder controle

De bosbranden die al meer dan 20.000 hectare hebben verwoest in het noorden van Paraguay, aan de grens met Bolivia en Brazilië, zijn vrijdag onder controle gebracht. Dat heeft minister van Milieu Ariel Oviedo meegedeeld.

Naast Brazilië worden ook Bolivia en Paraguay geconfronteerd met zware bosbranden. In Paraguay wordt de regio Pantanal al sinds meer dan een week getroffen door felle branden. Maar sinds vrijdag is het vuur daar onder controle “dankzij een verandering van de windrichting”, zo deelde de minister mee.

De branden in het buurland Bolivia woeden intussen onverminderd voort. Sinds mei is er al 744.000 hectare in vlammen opgegaan. De Boliviaanse brandweer heeft bovendien al twee weken geen controle meer over het vuur. Sinds vrijdag wordt in het oosten van het land gebruik gemaakt van een blusvliegtuig, dat door de Boliviaanse regering gehuurd wordt van een Amerikaans bedrijf.

De Paraguayaanse minister van Milieu heeft intussen opgeroepen tot de oprichting van een intergouvernementele commissie, waarin vertegenwoordigers van Paraguay, Brazilië en Bolivia vertegenwoordigd zijn. De bedoeling is dat in de commissie afspraken worden gemaakt over de bestrijding van de branden, die zich jaarlijks tijdens het droogteseizoen voordoen.