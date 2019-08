Wesley (ex-Club Brugge) voor het eerst aan het kanon voor Aston Villa

Wesley Moraes heeft zijn eerste competitiedoelpunt in de Engelse Premier League gescoord. De Braziliaanse spits, die eerder deze zomer voor 25 miljoen euro overkwam van Club Brugge, zette zijn club Aston Villa vrijdagavond op voorsprong tegen Everton. Hij mikte vanuit een scherpe hoek raak.

Wesley had zo een belangrijk aandeel in de allereerste zege van The Villains sinds hun terugkeer op het hoogste niveau. Tot minuut 95 bleef de 1-0 immers op het bord, tot Anwar El Ghazi de score verdubbelde. Bij de thuisploeg stond Björn Engels de hele match in de ploeg, Mahmoud Hassan Trezeguet (ex-Anderlecht) werd enkele minuten voor tijd vervangen.