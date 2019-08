Spokenjagers horen en zien mysterieuze zaken tijdens verkenning verlaten gesticht: “Klonk als iemand die werd gemarteld”

Niet veel mensen kiezen ervoor om een mooie zomerdag door te brengen in een verlaten tehuis voor geesteszieken, dat er al jaren verloederd bijligt. Voor een team van zelfverklaarde spokenjagers klinkt zo’n locatie echter als muziek in de oren. De ‘Spirit Walkers’ uit het Verenigd Koninkrijk trok onlangs naar het Pool Parc in het noorden van Wales, een statig landhuis dat zo’n 200 jaar geleden werd gebouwd. Het gebouw heeft een sinistere geschiedenis en er zou heel wat paranormale activiteit moeten zijn. En dat merkten de avonturiers zodra ze binnengingen en bizarre dingen hoorden.

Beth Hopper (32) uit het Engelse Chester is moeder van drie maar heeft een opmerkelijk hobby: jagen op spoken. Samen met enkele anderen vormt ze sinds enkele maanden de Spirit Walkers en tijdens een van hun expedities was het onmiddellijk prijs. Ze trokken naar Pool Parc in het Welshe Ruthin. Het gebouw werd twee eeuwen geleden gebouwd en deed onder meer dienst als krijgsgevangenis en tehuis voor mensen met mentale stoornissen.

Beth Hopper (onderaan rechts) richtte de ‘Spirit Walkers’ vier maanden geleden op en bezocht al tal van spookhuizen Foto: Facebook

“Ik kreeg onmiddellijk de kriebels”, aldus Hopper in de Britse media. Met behulp van een speciale bandopnemer, maakte ze enkele opnames van geschreeuw, ergens in het verlaten huis. “Het klonk als iemand die werd gemarteld”, getuigt Hopper. “Ik ben hier al een paar keer geweest en telkens hoor ik stemmen en voetstappen.”

Strop

Ze is niet de enige. “Een meisje vertelde me dat ze voelde dat er een verpleegster in de hoek stond, ergens in de duisternis. We hebben ook al getuigenissen gehoord van mensen die een overleden patiënt zagen, die denkt dat hij een Romeinse soldaat is en met stenen naar mensen gooit.”

Pool Parc werd twee eeuwen geleden gebouwd en deed onder meer dienst als krijgsgevangenis en krankzinnigengesticht Foto: rr

Beth Hopper was naar eigen zeggen “erg blij” toen ze weer in open lucht stond, maar de grootste verschrikking moest nog komen. Toen ze het gebouw verlieten, zag het team plots iets dat ze bij hun aankomst niet hadden opgemerkt: een strop die uit een raam bengelde. Ze namen snel een foto van het lugubere touw. “Pas later, toen ik de foto iets helderder maakte, dat er een figuur voor het raam stond. Dat was zo griezelig!”

Salie en wichelroedes

Spokenjagers kunnen uiteraard op heel wat kritiek en cynisme rekenen. Maar daar trekken Hopper en haar team zich weinig van aan. “Sommige spokenjagers zien in alle video’s iets paranormaal”, aldus de leidster van de Spirit Walkers. “Wij zijn zo niet. We willen mensen niets wijsmaken, maar er zijn dingen die we hebben ervaren, die gewoon niet verklaard kunnen worden.”

Als mensen haar niet geloven, nodigt Hopper ze uit om mee te gaan op ‘jacht’. “Als ze het niet zelf ervaren, kunnen ze mij niet vertellen dat het niet echt is.” Het team wapent zichzelf telkens met camera’s, nachtkijkers, een ouijabord en wichelroedes. Ze hebben ook altijd een voorraadje salie mee, dat kan worden gebruikt om “boosaardige geesten” te verjagen. “Het ruikt misschien een beetje als cannabis, maar dat is het niet”, grapt Hopper nog. “Zo’n groepje zijn we niet!”

