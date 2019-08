“Pukkelpop was ‘ne mindere’, maar door mij te bashen, gaan de problemen niet weg”

Het was een broeierig jaar voor Anuna de Wever. Het 18-jarige ‘klimaatmeisje’ kroop begin dit jaar vol vuur op de barricaden tegen ‘global warming’, maar sloot haar schooljaar in mineur af op Pukkelpop, met een kapotgescheurde tent. Niet dat dat haar kan tegenhouden: volgend schooljaar gaat ze nog een graadje straffer, door haar studies even op pauze te zetten en met de zeilboot naar Latijns-Amerika te trekken. “Door mij te bashen, gaat de klimaatproblematiek niet ineens verdwijnen.”